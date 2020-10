Entrega Fiscal General de Oaxaca, tercer informe de resultados a Mesa Directiva del Congreso del Estado

-El Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez rindió cuentas de los resultados que la Institución obtuvo en el periodo 2019-2020, así como del estado que guarda el sistema de procuración de justicia en Oaxaca.

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de octubre de 2020.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 114 Apartado D de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, presentó este martes su Tercer Informe de Resultados a la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado.

Durante este ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad oaxaqueña, el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez informó los resultados que la FGEO obtuvo en el periodo 2019-2020, así como del estado que guarda el sistema de procuración de justicia en Oaxaca.

En presencia del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jorge Villacaña Jiménez y del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, el Fiscal General resaltó los resultados obtenidos en las áreas sustantivas de la Institución, ponderando el esfuerzo y compromiso del personal de la Fiscalía General durante estos 3 años, a fin de lograr mayores resultados en favor de la sociedad.

En tres años, Oaxaca consolida sistema de procuración de justicia

La Fiscalía General inició en 2019 un total de 44, 486 carpetas de investigación que representan 71% más que en 2016, cuando se iniciaron 31, 607. También se determinaron 42,361 carpetas de investigación, que representan un incremento de 995% de carpetas resueltas, si se comparan con las 3, 867 resueltas en 2016.

Asimismo, durante 2019 se derivaron al Centro de Justicia Alternativa 9,752 carpetas, lo que significó un incremento de 1,831% comparado con 2016, cuando solamente se remitieron 505 asuntos. En tanto, con 769 órdenes de aprehensión ejecutadas durante 2019, la Fiscalía General obtuvo un incremento de 557% con relación a 2016, año en que se ejecutaron 117 mandamientos judiciales.

De igual manera, las vinculaciones a proceso tuvieron un crecimiento exponencial en 2019 con 1,600 casos; 356% más que en 2016, cuando se lograron 351 vinculaciones. Asimismo, se obtuvieron 657 sentencias condenatorias durante 2019, que representan 1,328% más, si se les compara con las 46 obtenidas en 2016.

A través del Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata, se atendieron en 2019 a 79,800 usuarios, lo que significó un incremento de 33% comparado con 2016, año donde se atendieron a 53,318 personas.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Investigaciones ocupa el segundo lugar nacional en la ejecución de órdenes de aprehensión, con el 83.7% de cumplimiento de órdenes de aprehensión libradas.

En tanto, el Instituto de Servicios Periciales está en un proceso de acreditación bajo estándares internacionales de sus laboratorios de Lofoscopía, Genética, Medicina, Grafoscopía, Química, Balística y Criminalística.

Atención a víctimas con enfoque psicosocial

Por una sociedad libre de violencia contra las mujeres, en el periodo 2019-2020 se judicializó el 73% de las investigaciones iniciadas por feminicidio. Asimismo, se atiende la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca, a través de las medidas de Justicia y Reparación.

A su vez, los Centros de Justicia para las Mujeres-Oaxaca y de la región del Istmo de Tehuantepec, atendieron a 2,718 niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, brindando 29,736 servicios.

La Fiscalía General estableció además un programa de atención para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por ser víctimas indirectas del delito de feminicidio, brindando atención a 149 personas por medio de 441 servicios psicológicos, médicos, de alimentación y becas, entre otros.

Con enfoque psicosocial a niñas, niños, adolescentes y mujeres violentadas en sus derechos e integridad, en 2019 se atendieron a 3,122 víctimas, ofendidos y testigos; además de otorgar 17,796 servicios de atención psicológica, orientación legal, atención de trabajo social, acompañamientos, servicio médico y ludoteca.

También se atendieron a 325 víctimas indirectas adultas del delito de feminicidio, a través de 2,228 servicios y se ubicó al 97% de las personas reportadas como no localizadas por medio de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Institución de procuración de justicia.

El Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, externó el compromiso institucional de continuar trabajando y dando resultados en favor de la sociedad, enfocando sus esfuerzos y energías en dar respuestas a usuarios y víctimas de delitos, quienes exigen y merecen una mejor justicia.

En su intervención, el Presidente de la Mesa, Jorge Villacaña Jiménez reconoció el esfuerzo realizado por la Fiscalía General pese a su bajo presupuesto.

“Reafirmamos el apoyo de los grupos parlamentarios y estaremos pendientes del trabajo diario de la Institución”, dijo.

En tanto, el Presidente de la JUCOPO del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio expresó que es momento de sumar esfuerzos por Oaxaca y hacer equipo, “porque hoy Oaxaca es más importante”, al tiempo de externar su respaldo para otorgar un mayor presupuesto a la Fiscalía General.

