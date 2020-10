Entrega Alejandro Murat reconocimientos y medallas al personal de los Poderes del Estado

Comunicado

Santa Lucía del Camino, Oax. 28 de octubre de 2020.- En reconocimiento al desempeño laboral del personal en el servicio público estatal, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó la entrega simbólica de reconocimientos y Medallas de Oro y Plata a 772 trabajadoras y trabajadores con 20, 25 y 29 años al servicio de los Poderes del Estado.

Durante un emotivo encuentro celebrado en el marco del Día del Empleado -21 de octubre-, en el que estuvo presente el secretario general del STPEIDCEO, Juan Ignacio Cruz Villavicencio, el Mandatario Estatal, destacó que unidos, los Poderes del Estado, realizan un reconocimiento a quienes han trabajado en el servicio público estatal y que lo han hecho con convicción y compromiso a favor de Oaxaca.

“Estoy convencido que en equipo podemos salir adelante. No son las individualidades las que ganan los grandes campeonatos, son los grandes equipos que hacen y construyen esos logros”, destacó.

Señaló que, a cuatro años de su administración, se han creado las condiciones para el bienestar de las y los oaxaqueños, como son la entrega de apoyos a mujeres, el fortalecimiento de los servicios de salud, educación, carreteras y obras sociales, entre otros. “Se crean todos los días las condiciones y una atmosfera propicia para crecer y tener estabilidad por el bien de Oaxaca”, destacó.

En la entidad, indicó, como nunca en la era moderna, ha crecido en los últimos cuatro años de manera sostenida. De acuerdo al INEGI, Oaxaca es el tercer estado que ha recuperado el empleo lo demuestra una estabilidad social y un crecimiento sostenido. Por lo que felicitó a las y los trabajadores que laboran en los Poderes del Estado por su desempeño en el servicio público estatal.

En tanto, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), reconoció el esfuerzo y disposición de la administración estatal, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, que, pese a la contingencia sanitaria actual, se logró un acuerdo responsable en el que se favorecen los derechos de las y los trabajadores, sin que se afecte las finanzas públicas del estado.

A su vez los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez y de la Mesa Directiva del Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, Jorge Villacaña Jiménez, se sumaron al reconocimiento del trabajo que día con día y de manera cotidiana, realizan mujeres y hombres en la administración estatal y llevan a cabo no solo un proyecto de vida personal, sino también coadyuvan en el servicio público y en las acciones primordiales que realiza el Gobierno del Estado.

En su oportunidad, el secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, ponderó el trabajo hombro a hombro emprendido con las mujeres y hombres que integran el Gobierno del Estado, para construir los servicios y proyectos que merece la ciudadanía.

Destacó que ha sido la suma de todas y todos lo que ha permitido darle al pueblo de Oaxaca otro sentido a las acciones del gobierno. “Cada una de las personas que integra la Administración Pública Estatal forma parte de este objetivo. Formamos un solo equipo donde, cuidándonos todos, podamos superar esta nueva realidad en la que hoy estamos inmersos”.

De manera simbólica también se entregaron Recategorizaciones, Estímulos al Desempeño Laboral y Nombramientos de Base.

