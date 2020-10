El IEEPO da atención a normalistas con responsabilidad y en el marco de la ley

-Estudiantes de las 11 escuelas normales en la entidad continúan con su formación académica a distancia para salvaguardar su salud y vida

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de octubre de 2020. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informa que las y los estudiantes de las 11 escuelas normales en la entidad continúan con su formación académica a distancia, ante las condiciones actuales que prevalecen por la contingencia sanitaria, dado que la prioridad es salvaguardar la salud y la vida de la comunidad escolar.

El jefe de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes, Carlos Alberto Cuevas Cervantes, precisó que para ello, como lo ha instruido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y el director general, Francisco Ángel Villarreal, se reforzó la capacitación y actualización de las y los docentes, en el uso de plataformas y herramientas como WhatsApp y Google Classroom, que han sido de los recursos más utilizados en esta modalidad.

En lo que corresponde a la revisión y atención a los diferentes planteamientos de las y los estudiantes normalistas, indicó que el IEEPO ha dado permanente seguimiento y respuesta de manera responsable, en el marco de la normatividad vigente así como en el ámbito de su competencia ya que hay aspectos que corresponden al Gobierno Federal y en los cuales se presentan avances significativos, mismos que se informaron en la reunión de trabajo realizada el día 22 de octubre con la Coordinadora Estudiantil Normalistas del Estado de Oaxaca (CENEO).

A la fecha, resultado de la atención en las mesas tripartitas, en las que participan la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IEEPO y la dirigencia magisterial, bajo procesos administrativos y de selección transparentes, equitativos y con apego a la normatividad vigente, fueron contratados en los últimos años, por parte de la Federación, la totalidad de egresados normalistas de las generaciones 2017-2018 y 2018-2019.

Respecto a los 492 integrantes de la generación 2019-2020 que culminaron sus estudios en julio de este año, Cuevas Cervantes manifestó que aún no están titulados ya que son recién egresados y contar con este documento es indispensable para su contratación, por lo que tienen como plazo para realizar el proceso hasta antes de la próxima convocatoria, de lo contrario no pueden ingresar al Sistema Educativo.

Los exnormalistas con título profesional, son quienes tendrán esa posibilidad, cumpliendo los procesos normativos estipulados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y con apego a criterios de equidad, transparencia y de acuerdo a la vacancia disponible.

El jefe de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes resaltó que en estos momentos la prioridad es el cuidado de la salud y la vida, por lo cual, con el uso de los medios digitales al alcance del alumnado, se les apoya para el cumplimiento de tareas y actividades académicas, tal como se realizó el semestre pasado.

Reiteró que la autoridad educativa mantiene abiertos los canales institucionales para atender las solicitudes de las y los jóvenes, a quienes exhorta a poner en primer lugar el cuidado de la salud y evitar aglomeraciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario