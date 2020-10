Disminuye índice delictivo en San Jacinto Amilpas por operativos: Presidenta

-Este martes se inició un operativo de seguridad, participan fuerzas de los tres niveles de gobierno

Jorge Acevedo

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- El índice delictivo en el municipio de San Jacinto Amilpas ha disminuido un treinta y cinco por ciento en las últimas semanas, debido a los operativos de seguridad que se han implementado, así lo informó la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño.

Esta declaración la hizo en el marco del inicio de un operativo de seguridad en el que participan alrededor de 75 elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno, la edil comentó que a este operativo se sumó el municipio de Santa María Atzompa.

Los elementos de las corporaciones detendrán a las personas que comentan algún delito, así como a los motociclistas que no porten el casco de seguridad, estas personas serán enviadas a las instalaciones del C2, además revisarán que los establecimientos cumplan con las medidas de prevención sanitarias vigentes.

