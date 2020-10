Buena respuesta en Feria del Empleo virtual, participaron 50 buscadores

-Se ofertaron alrededor de 40 vacantes de empresas del municipio



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles se realizó una Feria Virtual del empleo por parte del Servicio Nacional del Empleo, diferente en comparación a las que se habían realizado en otros años, esto por la contingencia.



El Coordinador del Servicio Nacional del Empleo (SNE) Carlos Escobar Pacheco, dijo que esta fue la feria del empleo que se realiza en una modalidad similar y a pesar de esto, hubo buena respuesta ya que se ofertaron alrededor de 40 vacantes de 14 empresas.



Así mismo, señaló que fueron 3 etapas en las que se dividió la feria, la primera fue para vacantes de nivel básico, la segunda etapa para aquellas vacantes de nivel medio y la última para profesionistas.



Para participar en esta feria los interesados tenían que registrarse, siendo alrededor de los 50 los buscadores que participaron y quienes preguntaron de manera directa, las dudas que tenían sobre las vacantes que se ofrecieron.



Como Coordinación del Servicio Nacional del Empleo, deben de darle seguimiento a esta actividad que hicieron, ya que su participación termina cuando un buscados es contratado por la empresa, que necesita cubrir una vacante.



Al finalizar Escobar Pacheco, dio a conocer que como dependencia continúan trabajando con la finalidad de seguir atendiendo principalmente a los buscadores de empleo.

