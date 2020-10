Arrancan obras en Vega del Sol, pide edil de Jacatepec ser vigilantes

-Invertirán por administración 2 millones 400 mil pesos en pavimentación de la Avenida Libertad y un millón 800 mil pesos en la rehabilitación de camino que conecta con Rancho Gavilán.

Alex Morales

Santa María Jacatepec, Oaxaca.- Como parte de su recorrido por las comunidades para dar el banderazo de las obras prioritarias con respecto al ejercicio 2020, este miércoles el edil de Jacatepec Víctor Raúl Hernández López, visitó Vega del Sol, una de las comunidades más grandes de ese municipio, para arrancar proyectos de más de 4 millones de pesos que consta de la pavimentación de la Avenida Libertad y la rehabilitación de caminos que conecta con la comunidad de Rancho Gavilán y caminos cosecheros.

Ahí mismo dijo a las autoridades auxiliares que para que sean obras de calidad, deben involucrarse en este proyecto y ser vigilantes, para que los recursos puedan tener un mejor rendimiento y se llegue al objetivo en este ejercicio.

Más tarde en compañía de campesinos, arrancó la rehabilitación del camino que conduce a Rancho Gavilán y en su discurso Hernández López, detalló que por estrategia se esperó hasta esta fecha para rehabilitar este acceso consciente de que las lluvias hayan pasado, para que el funcionamiento de este camino cumpla con las adecuaciones para un buen uso hacia los caminos cosecheros y a la mencionada comunidad, que por tanto tiempo había estado exigiendo atención a esta ruta.

Por su parte el Agente de Policía de ese lugar, Gabino Andrés Palacios agradeció al munícipe por estas acciones, esperando que se aplique todo el recurso en estos proyectos, por lo que invitó una vez más a los pobladores a que participen y estén al tanto de los trabajos que se realizan, ya que solo así se puede lograr un mayor avance de la pavimentación de esta avenida y sus callejones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario