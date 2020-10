Abren circulación vehicular en Santos Degollado

–Concluyó Gobierno Municipal de Tuxtepec sustitución de líneas de drenaje en 2 puntos de la zona centro de la ciudad

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles se abrió a la circulación vehicular el tramo de la calle Santos Degollado en donde se llevó a cabo la rehabilitación de un tramo del drenaje sanitario.

Por otra parte, se inició la sustitución del pavimento en la avenida 5 de Mayo, por lo que el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez solicita a los conductores transitar con precaución y tomar rutas alternas ya que este último punto continuará cerrado a la circulación.

El director de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Camarillo Prieto indicó que en el caso de la calle Santos Degollado, entre las calles 20 de Noviembre y 5 de Mayo, en la colonia La Piragua, se llevó a cabo la reposición de 24 metros de la línea de drenaje sanitario con tubería de alcantarillado de 10 pulgadas y se realizó la rehabilitación de 2 descargas.

Dijo que en cuanto a la reparación del punto colapsado en la avenida 5 de Mayo, entre Santos Degollado y Ocampo, se colocaron 36 metros lineales de tubería en 2 tramos del drenaje sanitario en donde se realizaron labores a una profundidad de 3 metros aproximadamente y es complementaria a la de Santos Degollado ya que es el punto que conecta las descargas residuales de esa zona de la ciudad.

Respecto de estas obras de rehabilitación, el Director de Obras Públicas Municipales, Alfonso Clara Ortela, mencionó que luego de que se repusiera el pavimento hidráulico, este miércoles se abrió a la circulación el tramo que se encontraba cerrado por los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Santos Degollado.

También informó que este día se realizaron trabajos de compactación para que una vez concluidos, de inmediato se lleve a cabo la reposición de las losas de este tramo en reparación de la avenida 5 de Mayo en donde se utilizará concreto con acelerante, por lo que se tiene programado que sea el próximo lunes cuando también se abra al tráfico vehicular esta vía que lleva al centro de la ciudad de Tuxtepec.

