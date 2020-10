San Martín Peras y Valle Nacional protestan en el INPI, piden cumplimiento de acuerdos

-Mencionaron que desde enero de 2020 Adelfo Regino se comprometió con obras de pavimentación y al momento no ha cumplido



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de San Martín Peras y de Valle Nacional, se manifestaron en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para exigir el cumplimiento de los compromisos que hizo el titular de la dependencia Adelfo Regino Montes en enero de este año.



Comentaron que después de varios meses no les han dado información sobre los trabajos de pavimentación que el titular del INPI se comprometió a realizarles desde los primeros días del año, por ello es que decidieron manifestarse, para exigir a Adelfo Regino que dé cumplimiento a dichos compromisos.



Pidieron al Presidente López Obrador que ponga a trabajar a sus colaboradores y que en verdad supervise los acuerdos y compromisos que hacen las dependencias y que después no cumplen, incluso mencionaron que al parecer la instrucción es la de no atender a la población, pues afirman que las oficinas del INPI en Oaxaca están cerradas.



Entre los compromisos que pactó en su momento el INPI con San Martín Peras, fue la de construir un hospital regional, así como solucionar algunos problemas que existen en esa región de la entidad.



Por su parte habitantes de varias comunidades de Valle Nacional comentaron que no es justo que el encargado del INPI entregue obras a ciertos actores políticos, en lugar de dar los recursos de manera directa a las comunidades, piden que se cumpla con la pavimentación de la carretera a Nuevo Palantla, la cual es de 16 kilómetros y solo se ha pavimentado un kilómetros.

