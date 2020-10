Reitera Tránsito del estado, “cero tolerancia” a vehículos ilegales en la ciudad de Tuxtepec

-En las unidades del transporte público, deben tener concesión, tarjeta de circulación y placas

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la retención del mototaxi que circulaba en la colonia Catarino Torres Pereda, el Delegado de Tránsito en la Cuenca del Papaloapan Fermín San Juan Chincoya, reiteró que antes de circular debe de contar con todos los requisitos y de no ser así, no podrán circular.

Agregó que la unidad era nueva de modelo 2020, sin embargo es ilegal debido a que no contaba con los requisitos para prestar el servicio público como mototaxi, como una concesión o un permiso por parte de las autoridades competentes.

Dijo que no hubo ningún acuerdo con los habitantes de la comunidad, ya que la unidad no puede circular porque no cuenta con placas, tarjeta de circulación y el permiso correspondiente, “cero tolerancia, a vehículos ilegales en la ciudad de Tuxtepec”.

Así mismo, aseguró que a pesar de las amenazas de los habitantes de esta colonia en bloquear, luego de que no les entregaran el mototaxi, hasta el momento no han accionado, ni han fijado un posicionamiento respecto a lo que van a hacer en las próximas horas.

Este problema que surgió en la colonia Catarino, es similar al que en su momento ocurrió en la comunidad de San Bartolo, cuando empezaron a circular las “calandrias”, sin permiso, y lo que derivó de un operativo en donde decomisaron las unidades.

