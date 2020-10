Promueve SEDAPA la mecanización del campo oaxaqueño: Gabriel Cué

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la puesta en marcha de la línea de dos de empaque de limón persa de la empresa “Oaxaca Produce Persian Limes” en Acatlán de Pérez Figueroa, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) promueve la mecanización del campo oaxaqueño.

Así lo afirmó su titular, Gabriel Cué Navarro quien precisó que uno de los compromisos del Mandatario Estatal, Alejandro Murat Hinojosa, es apoyar la tecnificación del campo, por lo que con inversión gubernamental y de los productores del cítrico en Acatlán, hoy la comercialización de limón persa producido en la región, es una realidad.

Entrevistado al respecto, Cue Navarro indicó que se apuesta a la inversión para el crecimiento de la agroindustria de los productos primarios, como en el caso del cítrico.

Refirió que uno de los compromisos del gobierno estatal, es apoyar la tecnificación del campo por lo cual se han otorgado paquetes tecnológicos y material vegetativo, pero sobre todo buscando darle valor agregado a los productos oaxaqueños.

Detalló que en el caso de la empacadora de limón persa Progreso Agropecuario Acateco “Oaxaca Produce Persian Limes”, es un proyecto que inició en 2016 y tras cuatro años, se consolida como una empresa regional socialmente responsable.

Gabriel Cué manifestó que la empacadora “Oaxaca Produce Persian Limes” representa una alternativa para la comercialización del limón persa con la que se benefician alrededor de 600 productores de la zona.

En Acatlán se cuenta con una superficie de 985 hectáreas de cultivo del limón persa, donde el 40 por ciento de la producción se destina al mercado estadounidense, el resto para el mercado nacional, pero –agregó- la intención de la empresa es ingresar al mercado europeo y asiático.

A la fecha, precisó, la empacadora 200 empleos directos y mil 200 indirectos, donde el 70 por ciento de la fuerza laboral la representan las mujeres.

“Tenemos que hacer que en Oaxaca se quede la riqueza, no podemos seguir siendo la materia prima de otros estados” y reiteró el compromiso del Mandatario Estatal, Alejandro Murat Hinojosa “en Oaxaca seguimos creando, construyendo y creciendo juntos” subrayó Gabriel Cue Navarro.

