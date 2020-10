Presenta café “El Gallo” de Valle Nacional, edición limitada por día de muertos

-Este nuevo café cuenta con ingredientes sustentables de la región y con los estándares de la más alta calidad.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca: – Con motivo de incentivar las ventas durante estas festividades, la empresa local Café “El Gallo”, lanza al mercado una edición especial en conmemoración al Día de Muertos, en reconocimiento a las tradiciones que se practican en este municipio.

Por su parte el emprendedor Daniel Prieto Parra, se dijo muy emocionado por este logro y que este nuevo producto, va enfocado para recordar a los ancestros que ya partieron a mejor vida y comentó que es un producto elaborado de manera artesanal, con ingredientes sustentables, como el piloncillo y la canela que son adquiridos en comunidades cercanas.

De esta manera explicó que este producto los pueden encontrar solo en algunas tiendas de autoservicios de Tuxtepec, al igual que en un reconocido hotel de Valle Nacional, por lo que exhortó a los amantes de esta bebida a no dejar de adquirir este delicioso producto, ya que es de edición limitada y solo se produjeron 100 presentaciones, con el sabor artesanal que siempre ha caracterizado a Café “El Gallo”, por lo que dijo que no debe pasar desapercibido durante estas festividades, acompañados del delicioso pan de muerto de Santa Fe y la Mar.

Por otro lado, indicó que el café que ellos manejan cuentan con los altos estándares de calidad y los granos son adquiridos a los productores de la Chinantla alta, por lo que dijo que es garantía de que estarán consumiendo café de calidad y que compiten con los mejores granos del país, para beneficio de los consumidores locales.

Por último enfatizó que este nuevo producto, estará solamente unos días a la venta, por lo que pidió no desaprovechar esta oportunidad para saborear este producto que cuenta con ingredientes de la región como la canela de San Mateo Yetla y el piloncillo de Cerro Fruta, además del grano de los productores locales del Alto Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario