Para evitar problemas con trámites, Oficialía del Registro Civil en Tuxtepec invita a revisar documentos y actualizarlos

-Ante la problemática que dejan en ocasiones los trámites como testamentos o defunciones



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. –Durante este martes la Titular de la Oficialía del Registro Civil, la licenciada Aury Alonso, detalló que se ha registrado una alta afluencia de personas que acuden para validar, actualizar o regularizar su acta de nacimiento, y se ha encontrado con la dificultad de que sus documentos no vienen correctamente elaborados, con faltantes de requisitos como por ejemplo la firma de quien emitió el papel o en su debido caso que sus datos no sean muy legibles.



También informó, que existen los casos en donde los documentos vienen de alguna manera mal redactados, ya sea por alguna letra o número que no coincide y para poder rectificarlos, es aquí donde canalizan al ciudadano a las oficinas en la capital de Oaxaca, con la parte Jurídica quien es la encargada de autorizar y corregir sus documentos oficiales y posteriormente dar un documento legible y actualizado para que las personas puedan hacer sus trámites futuros sin complicaciones.



Dijo también, que esto ocurre con mayor frecuencia en los libros de los años 60 que son las personas más longevas que acuden hacer un trámite y sus documentos no se encuentran en orden, e incluso hay libros que se perdieron en la pasada inundación y por diversos motivos ya no se tienen en existencia, pero hay copias de respaldo en la capital oaxaqueña.



De esta manera es como se trata de concientizar a la población en que estos trámites a veces son muy tardados por la dificultad y el estado en el que se encuentran ya muy deteriorados y con poca legibilidad para procesar la información y actualizar sus documentos, todos estos trámites se realizan de la mano con el archivo general y con la parte jurídica de Oaxaca.



Finalmente, la licenciada Aury Alonso invita a la población en general a revisar sus actas de nacimiento para evitar problemas posteriores y puedan hacer sus papeleos sin problemas y así evitar dejar inconclusos sus papeles en casos de muerte o testamentos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario