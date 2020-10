No existen condiciones para firma de paz en zona Triqui: MULTI

-Negaron actos de violencia en el bloqueo que mantienen en Santiago Juxtlahuaca



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), mencionaron que no existen las condiciones para firmar un acuerdo que lleve a la paz en esta zona de la entidad, sobre todo indicaron, se debe a la postura que ha tomado el Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT).



Comentaron que en su momento hubo la posibilidad de firmar un acuerdo de paz, sin embargo el MULT se negó a entregar al asesino de Epifanio de Jesús Martínez, a pesar de haber sido identificado, asimismo mencionaron que están dispuestos a negociar, pero solo con el gobierno del estado y no con el MULT.



Cabe mencionar que el MULTI mantiene un bloqueo carretero en Santiago Juxtlahuaca y negaron que se hayan cometido actos de violencia como en su momento lo denunció el dirigente del MULT Rogelio Pensamiento, incluso dijeron que este bloqueo permanecerá de manera indefinida.



Asimismo indicaron que las comunidades de San Miguel y San Juan Copala no se encuentran secuestradas, pues solo está bloqueado la carretera a Santiago Juxtlahuaca y queda libre una salida por Putla Villa de Guerrero.



Finalmente dijeron que el bloqueo lo instalaron para exigir a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detenga a los responsables del asesinato de su compañero.

