Ni la pandemia nos detiene, para seguir creando mejores condiciones sociales para las familias: Ivette Morán de Murat

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- La prioridad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, es crear y construir espacios dignos para niñas y niños; por ello, encabezados por la presidenta honoraria Ivette Morán de Murat y el director general Christian Holm Rodríguez, entregaron las obras de mejoramiento de los edificios generales, así como las instalaciones de los servicios sanitarios del CAM N.º 56 en San Lorenzo Cacaotepec, región de los Valles Centrales.

La esposa del mandatario estatal, señaló la importancia que tiene el programa “Tequio por mi CAM”, primero, porque realizan acciones de infraestructura en los 54 CAM del estado y, lo más importante, dignifica a los Centros de Atención Múltiple de Oaxaca (CAM), con el fin de que niñas y niños con discapacidad tengan espacios dignos y de calidad para su educación. En este sentido, resaltó: “Ver estas acciones concluidas, nos llena de satisfacción. Seguimos cumpliendo los compromisos de mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Es importante dignificar estos espacios educativos, niñas y niños necesitan de lugares seguros, es su derecho y hoy, nos encontramos en San Lorenzo Cacaotepec entregando estas obras”.

Morán de Murat refirió que se ha logrado una buena coordinación con las y los encargados de los CAM, por lo que estas acciones se van entregando en tiempo y forma. Además, reiteró que esta administración seguirá velando por la educación de la niñez oaxaqueña. – “A pesar de la pandemia, este equipo no para, nuestra prioridad es seguir brindando asistencia social aún en los momentos más difíciles. Sin duda alguna, Oaxaca crea, construye y sigue creciendo”, finalizó.

Christian Holm Rodríguez, director general del DIF Oaxaca, mencionó que gracias a las gestiones incansables del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su esposa, la señora Ivette Morán de Murat, estas acciones no serían posible en los CAM. Así mismo, puntualizó que se sigue trabajando a pesar de la pandemia, respetando en todo momento las indicaciones emitidas por el sector salud. – “Todos los días nos levantamos con un solo objetivo, servir y apoyar a las familias oaxaqueñas, quienes son prioridad para esta administración. De igual forma, agradecemos a las dependencias que intervienen y colaboran con nosotros; es fundamental que las niñas y niños tengan un espacio digno, seguiremos fomentando la creación y construcción de espacios incluyentes”.

Ivette Morán de Murat estuvo acompañada de Francisco Ángel Villarreal, director general del IEEPO; Blanca Alicia Islas Maldonado, directora de Operación de Bienestar del DIF Oaxaca; directivos del CAM N.º 56, así como personal del IOCIFED.

La administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, trabaja sin descanso para crear y construir los cimientos de un Oaxaca más fuerte y con inclusión social.

