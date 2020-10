Inician operativos en Loma Bonita, van contra vehículos que no estén en regla

-Durante los últimos 3 meses fueron operativos de prevención, ahora aplicarán la ley



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de que todos los vehículos que circulen en el municipio de Loma Bonita estén en regla, a partir de esta semana empezaron a realizar operativos en coordinación con varias instancias de seguridad.



Los recorridos son por parte de la policía municipal y vial de Loma Bonita, en coordinación con la guardia nacional, en donde primero empezaron con los recorridos de inspección, seguridad y sobre todo de vigilancia, así mismo como los puestos de control en puntos estratégicos.



En los operativos se aplicará la ley a los automovilistas que tengan unidades sin documentos, y con esto que se regularicen; en cuanto a las motocicletas, se detendrán aquellas que tampoco estén en regla, y que circulen con las luces apagadas, sin la documentación o bien que los motocilistas no porten su licencia, no usen casco, y vayan con el celular, además de que se aplicará el reglamento en caso de que vayan más de 2 personas en una moto.



Estos operativos son con la finalidad de evitar de que se cometan actos delictivos en este municipio, además de que buscan aplicar la ley ya que durante los últimos 3 meses, los operativos fueron de prevención.

