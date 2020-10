En San Bartolo, reparan socavón con recursos de la comunidad

-Los trabajos tardarán una semana aproximadamente

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Agente de la Comunidad Paulino Soto, dio a conocer que con recursos de la comunidad decidieron reparar un socavón que se presentó en la calle principal de la comunidad, con la finalidad de evitar que haya más daños en el pavimento.

Explicó que debido a que este socavón estaba haciéndose más grande decidieron iniciar con los trabajos este lunes, pero antes tocó este tema con los habitantes de la comunidad quienes acordaron rehabilitarlo con recursos propios.

Los trabajos van a terminar en una semana, por lo que se pidió a los automovilistas tomar sus precauciones, debido a que la calle principal va a estar cerrada.

En su momento el Director de Agua Potable Carlos Camarillo, informó que se iba a reparar el socavón en esta comunidad, sin embargo los habitantes se adelantaron.

