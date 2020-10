En plena pandemia, anuncia MULT marcha para el cinco de noviembre

-Piden que se abra el auditorio Guelaguetza, para ahí realizar su asamblea

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT), informó que realizarán una marcha el próximo cinco de noviembre, la cual partirá del monumento a la madre al auditorio Guelaguetza, el cual piden al gobierno del estado que les abra las puertas para ahí realizar su asamblea.

El dirigente de la organización Rogelio Pensamiento, comentó que si las autoridades no les abren las puertas del auditorio, la marcha llegará al zócalo de la ciudad de Oaxaca, en dónde darán a conocer sus demandas, asimismo comentaron que de esta manera ejercerán su derecho a la libre manifestación.

Otra medida que iniciarán es una huelga de hambre, para exigir a los gobiernos federal y estatal que se instale una mesa para restablecer la paz en la zona triqui, la cual ha sufrido de violencia desde hace muchos años y que es su intención terminar con estos conflictos y así los desplazados puedan regresar a sus lugares de origen.

Rogelio Pensamiento comentó que él dará el inicio a esta huelga de hambre en la alameda de León, y se irán sumando más compañeros, quienes se irán a distintas dependencias para ejercer presión a las autoridades, entre las dependencias se encuentra la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

