En plena contingencia, surge conflicto educativo en Secundaria de Tuxtepec

– Personal administrativo de la Secundaria Donají, desconocieron al Director del plantel

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes surgió un nuevo conflicto educativo en el municipio de Tuxtepec, debido a que el personal administrativo desconoció al Director de la Secundaria Donají, Obed Rodríguez Palacios, principalmente por exponerlos en plena contingencia.

La Representante Sindical Reina Aurora Martínez, señaló que el Director les pedía que acudieran a trabajar estando en contingencia, y aunque ellos no se negaban en cumplir con sus obligaciones, sí se exponían al trasladarse a su centro de trabajo, ya que algunos viven en otros municipios.

Agregó además que se dieron cuenta de otras arbitrariedades, como no respetar el contrato laboral para algunos trabajadores, especialmente los intendentes y veladores, además de que les cobraba a algunos trabajadores por su permanencia en la institución, aunado a esto solicitaba apoyos para la escuela y no eran aplicados.

Por esta situación, este martes decidieron desconocerlo y se apoderaron de la institución, además de que se lo hicieron saber a sus representantes sindicales, con la finalidad de que intervenga y nombren a un Director en esta secundaria, ubicada en la colonia Insurgentes.

En este plantel hay 24 trabajadores mismos que empezaron a asistir a la escuela a petición del Director desde el pasado mes de agosto, y aunque algunos enfermaron, a decir de los inconformes, los obligaba a reponer el tiempo que estuvieron de incapacidad.

