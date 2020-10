Después de 32 años, Dodgers ganan su séptimo título de Serie Mundial

-Los mexicanos González y Urías dieron catedra con un gran juego

Liderados por un estelar Mookie Betts, Los Angeles Dodgers batieron este martes a los Rays de Tampa Bay por 3×1 y se proclamaron campeones de la Serie Mundial de béisbol, después de 32 años.

La victoria del martes en la sede neutral de Arlington (Texas), que colocó el 4-2 global en la serie, se gestó en una vibrante sexta entrada a la que los Rays llegaban con ventaja 1-0 gracias a un nuevo jonrón de su novato cubano Randy Arozarena.

Los Dodgers, aprovechando que el lanzador Blake Snell fue sustituido, anotaron por mediación de Austin Barnes y de Mookie Betts, quien logró después otro jonrón que le otorgaba a la franquicia angelina el séptimo título de Serie Mundial de su historia.

