Despertando Tuxtepec lanza convocatoria “Carrera con Causa” 2020

-Lo recaudado será destinado para seguir realizando entrega de despensas y así mismo, seguir apoyando a los sectores más vulnerables del municipio de Tuxtepec

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- El grupo de jóvenes Despertando Tuxtepec lanzo una convocatoria para todos aquellos que gusten participar en la “Carrera con Causa” virtual 2020, que se llevara a cabo del 19 al 21 de noviembre.

Los chicos de este movimiento detallaron que la finalidad de esta carrera virtual es para seguir recaudando fondos que serán destinados para continuar entregando despensas y así también seguir apoyando a los sectores más vulnerables de la ciudad de Tuxtepec.

En esta carrera participan todas las edades y todo aquel que guste participar deberá seguir los siguientes pasos:

*Kit de inscripción: $180 que incluye: Playera + reconocimiento digital que se enviará vía correo electrónico.

¿Cómo pago mi inscripción? Acude a tu Oxxo más cercano Deposita tu inscripción a la cuenta Oxxo: 4766 8416 3096 8991

¿Qué hago después de realizar mi pago? En la parte de enfrente de tu comprobante de pago anótale tu nombre completo, categoría y kilometraje a escoger, número telefónico y correo electrónico.

(Ejemplo) Ana Hernández Pérez, Corredora, 10km. (Más el correo y número telefónico) Miguel Hernández Barrera, Ciclista, 50km. (Más el correo y número telefónico) Envía tu comprobante de pago al 2871512801.

• Llegó el día, suma tus km… Descarga la aplicación que sea de tu agrado, algunos ejemplos son Nike Club Run/Adidas Running/ Runkeeper, entre otros. Completa la distancia que elegiste durante los días de la carrera (19 al 21 de Noviembre).

NOTA: La distancia se completa de acuerdo a decisión personal. Es decir, tú decides si en uno o dos días completas la distancia o bien, lo repartes durante los 3 días de la carrera.

Evidencia durante la carrera: -Sube tu evidencia (una fotografía o historia en la cual te encuentres corriendo/pedaleando) o una foto de tus km completados en INSTAGRAM o FACEBOOK con el #DespertandoTuxtepecCarreraVirtual2020 #MeUnoALaCausa

Donde tendrás que etiquetar la página @Despertando Tuxtepec. Cabe mencionar que el día del evento se realizará una publicación en la fanpage de Despertando Tuxtepec, donde los participantes publicarán una foto corriendo o pedaleando y la foto que obtenga más like obtendrá un premio que se dará a conocer en próximos días.

