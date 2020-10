Debe haber gobernabilidad, sin negociar la ley en Tuxtepec; regidor de gobernación

-Estas declaraciones fueron en el marco del conflicto social en la colonia Catarino Torres Pereda

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el conflicto que se suscitó en la colonia Catarino Torres Pereda, relacionado al tema del transporte, el Regidor de Gobernación en Tuxtepec Gaudencio López Solís, informó que debe de haber gobernabilidad sin violar la ley y sobre todo, que esto ayude a que haya más inversión.

Señaló que el tema del trasporte no es únicamente de Tuxtepec, sino de todo el estado debido a los vacíos que hay en la ley del transporte, y lo que ha suscitado conflictos en todo el estado; por lo tanto se debe de solucionar para que haya inversiones, ya que los problemas sociales afectan la llegada de empresas.

Agregó que la ley no debe de ser negociada, ya que de negociarse, seguirán los problemas, no solo relacionados al tema del transporte, también a otros problemas sociales.

Estas declaraciones del regidor fueron en el marco de problema que existe con los habitantes de la colonia Catarino Torres Pereda, que exigen la liberación de un mototaxi que fue detenido en un operativo.

