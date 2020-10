Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; da positivo a covid

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y una de las aliadas más cercanas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a la prueba de covid-19, la enfermedad que deriva del coronavirus.

La funcionaria informó de la noticia en sus redes sociales, dijo que el resultado se le notificó ayer, y que aunque se siente bien, sigue las indicaciones médicas.

«Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de covid. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán», reveló Sheinbaum en Twitter.

La mandataria local agregó que hasta el momento no presenta síntomas y que seguirá trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, «con el mismo empeño de siempre».

