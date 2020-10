Buscan a las representantes Oaxaqueñas de “Teen Universe México”

-El certamen reúne a las adolescentes más bellas de la República Mexicana

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- La coordinación de Oaxaca de “Teen Universe” a cargo de Salvador Carlos Merlín, oaxaqueño reconocido y destacado por estar al frente de varios certámenes estales y ser coach de modelaje, sigue en busca de las representantes del estado de este 2020.

“Teen Universe” es el certamen de adolescentes más importante del mundo y es una plataforma para que las jóvenes, puedan iniciar una carrera en las pasarelas de moda y otros concursos de belleza.

A través de las redes sociales de “Teen Universe Oaxaca”, se lanzó la convocatoria para todo el estado y ser algunas de las 2 representantes oaxaqueñas: “Teen Universe Oaxaca 2020” y “Teen Universe Oaxaca Rivera Maya 2020”.

Los requisitos que deben cumplir las adolescentes de Oaxaca son: contar con una edad de 14 a 18 años, ser originaria del estado o tener una residencia de más de 1 año, poseer belleza en rostro y cuerpo, tener una estatura mínima de 1.65 mts., gusto y vocación por las causas sociales, ser estudiante y contar con el permiso de los padres o tutor.

Para inscribirse o tener más informes sobre el certamen, pueden contactar directamente al director estatal, Salvador Carlos Merlín, al teléfono 9515704949 o en la página de Facebook de “Teen Universe Oaxaca Offi”.

Hasta el momento se sabe que la final del certamen nacional, tendrá como sede el estado de Chihuahua y contará con la presencia de la mexicana Daniela Mora, quien a principios de este año ganó el título internacional de “Teen Universe 2020”.

