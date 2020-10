Banco Bienestar se construirá en Cerro Marín: Rey Magaña

-Fue el terreno que reunió los requisitos que pide la Secretaría de Bienestar



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La sucursal del banco bienestar se instalará en la comunidad de Cerro Marín, y no en la cabecera municipal, informó el Presidente Municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, esto debido a que ninguno de las propuestas en la cabecera municipal cumplía con los requisitos que pide la Secretaría de Bienestar.



El edil comentó que fue complicado conseguir un terreno en dónde se construya la sucursal del banco bienestar, mencionó que personal de la dependencia fue varios días a Valle Nacional para analizar las propuesta de terreno que les presentó la autoridad municipal, siendo el de Cerro Marín el que aprobaron las autoridades federales.



Cabe mencionar que Valle Nacional resultó favorecido con la instalación de un banco bienestar, el terreno que había donado el ayuntamiento era un espacio frente al palacio municipal, sin embargo un grupo de personas se manifestó porque se oponían a que quitaran los juegos infantiles, por ello se tuvo que buscar otro terreno, pues existía el riesgo de que esta sucursal se la llevaran a otro municipio.



En lo que se refiere a las festividades del día de muertos, Magaña García dijo que los panteones permanecerán cerrados de 30 de octubre al 3 de noviembre, esto con la intención de proteger a la población a un contagio masivo de Covid, además de que el gobierno del estado ha suspendido las festividades debido a la pandemia.



Finalmente hizo el llamado a la población para que recuerden a sus seres queridos en sus casas, para así evitar exponerse a contagiarse de Covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario