Aprueban recurso para construcción de camino que comunica a Usila con Valle Nacional

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), entregó el oficio de autorización con el que se da inicio a los estudios y proyectos para la construcción del camino que comunicará a San Felipe Usila con Valle Nacional, en él se invertirán alrededor de dos millones de pesos y tendrá una distancia de ocho kilómetros.

El Diputado Local Fredie Delfín Avendaño comentó que el camino comprende el tramo de Santo Tomás Texas a Arroyo Iguana, el recurso será destinado para realizar los estudios de impacto ambiental y que servirá de base, para que se gestionen recursos para la pavimentación de dicho camino.

En la reunión con el Director de CAO David Mayrén, estuvieron presentes los legisladores Fredie Delfín Avendaño, Ángel Domínguez Escobar y el Presiente Municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, en ese sentido el edil comentó que esta obra traerá muchos beneficios para los habitantes de ambos municipios.

Magaña García comentó que esta obra ha sido anunciada por otras administraciones y no se había concretado, por lo que ahora con las gestiones realizadas se ha logrado obtener el recurso para realizar este estudio, incluso comentó que en la visita del Gobernador Alejandro Murat a Valle Nacional, el mandatario oaxaqueño se comprometió a que esta obra se lleve a cabo.

Con la apertura de este camino se reducirá de manera considerable el tiempo de traslado de San Felipe Usila a la ciudad de Oaxaca y a Tuxtepec, pues actualmente tienen que pasar por Jalapa de Díaz, Tuxtepec y ahí tomar la carretera federal.

