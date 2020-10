Ante semáforo amarillo, pide SSO priorizar las acciones de prevención

-Contabiliza sector Salud 20 casos nuevos y una defunción por COVID-19

-El 82.9% de muertes a causa del coronavirus corresponde a personas mayores de 50 años de edad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de octubre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), hicieron un llamado contundente a las y los oaxaqueños para priorizar la aplicación constante de las medidas de prevención y precaución sanitaria, ante el cambio de color naranja a amarillo en el semáforo epidemiológico de la federación.

En representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, el jefe del departamento de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, Jorge Concha Suárez, indicó que el COVID-19 aún continúa activo en el estado, por ello no se debe bajar la guardia; las indicaciones de protección deben reforzarse, lo que cambiará en esta nueva etapa son los criterios sociales para la apertura de actividades en relación con el nivel de riesgo y la cantidad de personas permitidas en el espacio público.

Ello lo enfatizó, durante el reporte técnico diario de la pandemia, en donde afirmó también que este 26 de octubre se registraron 20 casos nuevos en 13 municipios, para un total de 20 mil 587 personas que han contraído la infección viral desde el pasado 14 de marzo.

Describió que Oaxaca de Juárez sigue siendo la zona con más contagios, al contabilizar este lunes seis casos, seguido de Salina Cruz con tres y el resto un sólo reporte.

El funcionario detalló que en las últimas 24 horas se agregó a las estadísticas un deceso más, para sumar mil 613 personas que lamentablemente perdieron la vida a causa del coronavirus; siendo la incidencia más alta de mortalidad los adultos mayores de 50 años, con un global de mil 338 fallecimientos, cifra que representa el 82.9% del total de las muertes.

Señaló que por distribución geográfica, Valles Centrales acumuló 13 mil 740 positivos y 803 muertes; Istmo dos mil 001 y 294 decesos; Tuxtepec mil 822 y 248 pérdidas fatales; Mixteca mil 460 y 124 fallecimientos, Costa mil 031 y 90 víctimas mortales; Sierra 533 y 54 muertes.

Dijo que del total de casos reportados, 16 mil 573 han sido ambulatorios y cuatro mil 014 han requerido atención hospitalaria; para este lunes la red de nosocomios COVID-19, registró 34.5% de ocupación general, 41.5% corresponde a camas de observación y 21.9% con ventilador.

Añadió que hasta el corte epidemiológico de este lunes, se tiene un global de 18 mil 452 pacientes que se han recuperado, ocho mil 943 son negativos, tres mil 317 están como sospechosos y 467 son activos. Así también se tiene el reporte de dos mil 991 trabajadores de salud que han salido positivos a la enfermedad respiratoria.

Concha Suárez recordó a la ciudadanía que el uso del cubrebocas debe usarse siempre de manera correcta en el espacio público, mantener la sana distancia y lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, ello con la finalidad de reducir la probabilidad de contagio y mitigar su impacto, y así proteger a toda la población, principalmente a los grupos de riesgo.

En su oportunidad, la psicología de hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”, Lucero de la Paz Ramírez Martínez, al compartir el tema “Prevención del suicidio en tiempos de COVID”, explicó que por cada suicidio consumado, más de 20 personas lo intentan sin éxito.

A nivel nacional el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 15 y 19 años, lo cual es un dato alarmante, aseveró.

Asimismo, advirtió que el encierro, el estrés, el distanciamiento físico, el aislamiento hospitalario, la preocupación de infectarse e infectar a otros, la muerte de seres queridos sin poder despedirse adecuadamente de ellos, desempleo, la paralización de la actividad económica que ha generado la pandemia, son algunas de las principales razones entre la población que decide intentar quitarse la vida, en el contexto actual de la pandemia.

Señaló que en el territorio oaxaqueño, el Istmo de Tehuantepec y la Costa son las regiones más afectadas de intento de suicidio, principalmente con arma blanca, plaguicidas o ahogamiento, afectando en gran porcentaje a los jóvenes; por lo que convocó a las familias a estar atentas de los cambios de rutina, y al detectar algún síntoma de ansiedad, angustia y depresión, buscar apoyo psicológico en cualquiera de las unidades médicas de los SSO.

