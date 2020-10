Tras últimos accidentes de motociclistas, anuncian operativos en Tuxtepec

-Van contra aquellos que manejen en estado de ebriedad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras los diversos accidentes que se han presentado últimamente, en donde algunos motociclistas han perdido la vida, este lunes el gobierno municipal anunció operativos durante los fines de semana, para evitar que conduzcan en estado inconveniente, especialmente los motociclistas.

El comisario de la Policía Municipal Abimael Velasco Velasco, informó que a partir del próximo fin de semana iniciarán los operativos en coordinación con tránsito del estado, ya que en los últimos 3 meses se reportan 67 accidentes en donde está involucrado el alcohol.

Aunado a esto, agregó que en este mes de octubre tienen un reporte de 26 accidentes y 3 decesos, esto por manejar en estado de ebriedad.

Será el Departamento de Prevención de Delito que inicie la parte de de la prevención, invitando a todos los conductores a manejar con precaución, usando el casco y evitando manejar en estado inconveniente.

El Titular de este departamento, Efraín Aquino Espinoza dijo que lo que se pide es aumentar la seguridad propia y con esto regresar con vida a su casa, por lo que a través de una campaña de prevención estarán dando a conocer varias medidas preventivas especialmente la de no ingerir bebidas antes de conducir, usar casco, el cinturón de seguridad y no utilizar el celular mientras van conduciendo.

Dijo que la finalidad es que se disminuyan los accidentes y por lo tanto los decesos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario