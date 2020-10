Se reunió Noé Ramírez Chávez con presidentes de colonia en Tuxtepec

-El edil diálogo con los diferentes representantes auxiliares del municipio, para poder dar atención a sus peticiones.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Durante la tarde del domingo 25 de octubre se llevó a cabo una reunión con los diferentes presidentes de colonia que conforman el municipio de Tuxtepec, en el salón El Edén ubicado en la Esperanza, llevándose a cabo de manera cerrada, en la cual el edil mostró el trabajo realizado en estos 3 meses de gobierno y atendió personalmente a cada autoridad auxiliar del ayuntamiento, refrenando su apoyo y recibiendo peticiones de obras y trabajos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta reunión se realizó en estas instalaciones, debido a que al interior del ayuntamiento no era posible llevarse a cabo por el poco espacio que se tiene, sin embargo, en este sitio se llevó a cabo los protocolos de higiene y sanitización mientras ingresaban y durante el evento.

Cabe mencionar que el día sábado, también se realizó una reunión con todos los agentes municipales para conocer avances y necesidades que hay dentro del municipio, para poder darles atención y seguimiento.

