Se agudiza problema del transporte en Tuxtepec, con habitantes de la Catarino Torres

-Los colonos exigen su mototaxi, y los concesionarios piden que no haya rutas sin el permiso correspondiente

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que este domingo estallara el conflicto del transporte en la colonia Catarino Torres Pereda en el municipio de Tuxtepec, dicho problema se agudizó este lunes ya que fueron 2 los camiones que retuvieron los habitantes, aunado a que amenazaron con seguir bloqueando en caso de que no les liberen su mototaxi.

La reunión se pactó para este lunes, sin embargo los transportistas además de exigir la liberación de dos de sus unidades que circulan para esta ruta, también piden que no circulen unidades que no cuentan con los permisos necesarios.

Así mismo, la responsable de la línea de transporte Andrea Juárez informó que por el “secuestro” de dos de sus 4 unidades que cubren esa ruta, ya interpuso una denuncia.

Por su parte los habitantes de la colonia Catarino Torres Pereda, amenazaron con seguir bloqueando en caso de que no les devuelvan el mototaxi que les decomisó transito del estado este domingo.

En unas horas, podría haber bloqueos si la unidad retenida por parte de transito del estado, no se libera.

