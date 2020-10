Recomienda IEEPO promover la actividad física y buena alimentación en escolares

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, ha establecido que se continuarán respetando los protocolos sanitarios y el confinamiento

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de octubre de 2020.- La alimentación y los hábitos saludables son aspectos importantes para que niñas, niños y adolescentes en edad escolar fortalezcan su sistema inmunológico; por este motivo, al ser una prioridad en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa el bienestar de este sector, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se orienta a las familias en el tema.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, ha establecido que se continuarán respetando los protocolos sanitarios establecidos para salvaguardar en todo momento a la comunidad escolar de la entidad, pues como lo ha indicado el Mandatario Estatal, la prioridad es la salud y la vida de las y los estudiantes, trabajadores y sus familias.

Ante los cambios de rutina en el periodo de confinamiento en el que alumnas y alumnos de educación básica continúan actividades a distancia, señaló que la activación física es un elemento vital para tener una buena salud, mitigar el estrés, la ansiedad y mejorar la autoestima.

“A nivel cognitivo se adquiere un mejor rendimiento académico, se eleva la capacidad de atención y mejora el estado anímico. La activación física o la práctica de algún deporte nos enseñan valores como la constancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la cooperación y el compañerismo”, comentó Ángel Villarreal.

En su participación, los docentes de educación física Elizabeth Cervantes López y Luis Felipe Mena Sarabia señalaron que es de suma importancia proteger a los menores de edad, manteniendo en ellos una alimentación saludable en casa, la higiene adecuada y sobre todo reduciendo el sedentarismo.

Saltar la cuerda, sembrar plantas o practicar algún deporte, son actividades que ayudan a las y los escolares a mantenerse activos, además de que les permite fortalecer los músculos y el sistema inmune previniendo enfermedades en cuerpo y mente, señaló el profesor Luis Felipe Mena.

Otros de los beneficios son el control y disminución de emociones negativas como la agresividad, ansiedad, la ira y la depresión, aunado a que contribuye a mejorar su calidad de vida, comentó.

También, la profesora Elizabeth Cervantes López, propuso un plan de alimentación saludable, con los productos que se encuentran en el plato del bien comer y que garantizan la energía y los nutrientes que niñas, niños y adolescentes requieren para su desarrollo.

Con estas acciones preventivas se reducen malos hábitos alimenticios y problemas de salud en la niñez oaxaqueña como el sobre peso y la obesidad, que pueden desarrollar a temprana edad enfermedades como la diabetes mellitus. Las cápsulas informativas sobre los temas se pueden encontrar en las redes sociales del IEEPO.

