Policía Municipal de Tuxtepec asegura vehículo robado y taxi abandonado

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes elementos de la Policía Preventiva Municipal de Tuxtepec lograron el aseguramiento de un vehículo de carga con reporte de robo, cuando transitaba sobre la carretera Agua Fría, frente al rancho “Armadillo”, así como una unidad del servicio del transporte público de pasajeros de la modalidad de taxi que se encontraba abandonada sobre el camino de acceso a la comunidad de Piedra Quemada.

Datos aportados por la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, señalan que el vehículo asegurado es marca Freightliner color blanco con placas de circulación 464FE9 de la ciudad de México.

Durante el operativo, los elementos de la Fuerza de Seguridad Municipal realizaron la inspección de automotor, obteniendo como resultado que el vehículo correspondía al reportado como robado, procediendo a asegurarlo y ponerlo a disposición ante el Agente del Ministerio Público.

La detención se dio a las 13.30 horas, luego de que los policías le marcaron el alto por lo que el conductor obedeció dicha petición, y como ya se mencionó durante la revisión se detectó que éste tenía reporte de robo.

Así también luego de recibir un reporte a la Comandancia Municipal, llevaron a cabo el aseguramiento de una unidad del servicio de transporte de pasajeros en la modalidad de taxi que se encontraba abandonado en el camino de acceso a la comunidad de Piedra Quemada.

Se dijo que alrededor de las 8 de la mañana de este día se recibió el reporte de que se encontraba un vehículo abandonado por lo que de inmediato elementos de esta corporación a bordo de una patrulla se trasladó al lugar mencionado, encontrando un automóvil Tsuru que prestaba el servicio de taxi con número 298 TX-TUX-509 del sitio “San Juan Bautista A.C” con placas 6675SJK del estado de Oaxaca.

Este vehículo presentaba golpes en la parte frontal y el parabrisas estrellado con manchas rojas en la puerta del chofer, por lo que se presume que esta unidad fue partícipe de un choque y fue abandonado desde la madrugada de este día.

Los elementos de la Policía Municipal dieron aviso a la Policía Vial Estatal delegación Tuxtepec, corporación a la que se le hizo entrega del vehículo para éstos instruyeran fuera trasladado al corralón.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario