Normalistas continúan con manifestaciones, ahora fue en caseta de Huitzo

-Piden cuota voluntaria a los automovilistas para darles paso

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes dela Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), continúan con su jornada de protesta ahora tomaron la caseta de Huitzo, en dónde están pidiendo una cuota voluntaria a cambio de dejar pasar a los automovilistas que circulan por la súper carretera Oaxaca-Ciudad de Mexico.

Los normalistas exigen que se realice la reapertura para el proceso de certificación para la validación del semestre a los estudiantes que fueron dados de baja debido a la pandemia, pues algunos de ellos no pudieron entregar testigos de sus trabajos, ya que está normal alberga a jóvenes provenientes de comunidades dónde la señal de internet es muy poca o no tienen cobertura.

Además piden que se respete la particularidad de la ENBIO, exigen que la elección de sus directivos sea por medio de una asamblea comunitaria, también demandan una auditoría para que se esclarezca la situación financiera y administrativa de la normal, los resultados de dicha auditoría deberá ser presentada en una asamblea comunitaria afirmaron los normalistas.

Asimismo exigen que se haga un exhorto a la plantilla docente de la ENBIO, para que se respeten los acuerdos establecidos entre la base estudiantil y docentes, con relación a la modalidad del regreso a clases, de igual forma rechazan cualquier plataforma que sea impuesta por las autoridades educativas, directivos y docentes.

