“Noche Tropical” por Mario Cristóbal Tort y Magda Vázquez

-“Noche Tropical” fue lanzada en el año de 1992, pero el cantante Mario Tort la quiso renovar

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles por la noche la Diosa de los Teclados Magda Vázquez, compartió a través de su página oficial el estreno de un cover musical “Noche Tropical” tema del Tecladista del Pueblo Mario Cristobal Tort.

“Con mucha emoción y alegría les compartimos este bonito dueto con mi amigo el Tecladista del Pueblo Mario Tort y una servidora Magda Vázquez la Diosa de los Teclados”, detalló la cantante a través de su red social.

Mencionó que esta melodía “Noche Tropical” fue lanzada en el año de 1992, pero el cantante Mario Tort la quiso renovar y por ello la invitó a realizar un dueto para volverla a compartir y así sus seguidores la pudieran escuchar y disfrutar una vez más a través de las diferentes plataformas digitales.

Cabe mencionar que Magda es una cantante tuxtepecana que tiene el gusto por la cumbia, la bullanga y como su nombre artístico lo dice es toda una Diosa tocando el teclado al momento de proyectar sus melodías con un estilo único, que pone a bailar a más de uno.

Hizo una invitación a que escuchen este tema “Noche Tropical” a través de su fanpage y canal de Youtube, donde la pueden encontrar como Magda Vázquez la Diosa de los Teclado.

