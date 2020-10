Necesario que haya más voluntarios, en los grupos de rescate de Tuxtepec

-Cada vez son menos los voluntarios que hay en los diversos cuerpos de rescate



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que hay muy pocos cuerpos de rescate en Tuxtepec, y que éstos atienden toda la Cuenca del Papaloapan, es necesario que haya más voluntarios que se sumen a los diversos grupos y así se puedan atender todos los servicios que se presentan.



El Coordinador del área de socorros y Desastres de la Cruz Roja, Celso Ramón Ortela, dijo que en Tuxtepec hay pocas personas que se suman para prestar los servicios pre-hospitalarios, aunado a que la ciudad va creciendo más y los voluntarios cada vez son menos “no equilibramos los servicios de emergencia”.



Agregó que en ocasiones hay servicios que no logran atender, debido a que todos los grupos de rescate están ocupados y también las ambulancias, por lo que invitó a los ciudadanos a sumarse a los diversos grupos de rescate y con esto ayudar a personas que lo necesiten.



En la Cruz Roja, hay 15 voluntarios los cuales se turnan para cubrir una guardia voluntaria al día, y por lo tanto no se dan abasto para cubrir las guardias de un día, por lo que reiteró la necesidad de que sean más los que se suman.



Los cuerpos de rescate que actualmente hay en Tuxtepec son Cruz Ámbar, Cruz Roja, Águilas Doradas y en ocasiones Bomberos, y en todos se necesitan de más voluntarios.

