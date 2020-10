Murat clausura penal de Ixcotel, será habilitado como espacio público

-El gobernador dijo que con el cierre del penal se termina un periodo de deterioro en materia de administración y aplicación de justicia



José Cruz/Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa en compañía del Comandante de la 28 zona militar Esaú Rodríguez Cuéllar y el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca Ernesto Salcedo Rosales, este lunes se clausuró de manera oficial el penal de Ixcotel, el cual será habilitado como un espacio público.



El mandatario oaxaqueño calificó como un día histórico este 26 de octubre, debido a que con el cierre del penal de Ixcotel, se termina una etapa que significó un deterioro en la administración y aplicación de la justicia en el estado.



Mencionó que desde el principio de su gobierno se decidió terminar el penal de Tanivet y ahora que ya se concluyó, el siguiente paso fue cerrar diversos penales de la entidad, por ello anunció que esos penales serán habilitados como cuarteles para los elementos de la policía estatal.



En su participación el titular de Seguridad Pública informó que el traslado de los reos a los penales de Tanivet, Miahuatlán y Villa de Etla se dieron sin ningún incidente y cuidando en tomo momento los derechos humanos de los reclusos, además de que esta acción se dio por instrucciones del Gobernador, tal y como sucedió en los penales de Pochutla, Matías Romero y Juchitán de Zaragoza.



Luego de hacer este anuncio, hicieron un recorrido por las instalaciones del penal, en dónde se pudo apreciar algunos daños que fueron provocados por los sismos de 2017 y el del 23 de junio de este año, cabe mencionar que minutos antes familiares de los reclusos se manifestaron para exigir a las autoridades que les dieran información sobre el traslado, pues nunca se les informó que serían removidos de penal.

