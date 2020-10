Llega el Tequio por la Salud a Las Palmas

-Gobierno Municipal sanitizó vialidades y espacios de recreación del fraccionamiento

Tuxtepec, Oaxaca.- A fin de proteger a la comunidad tuxtepecana y reducir los efectos negativos de la pandemia, el Gobierno Municipal que dirige el Presidente Noé Ramírez Chávez, avanza con la sanitización de espacios públicos, a través de el Tequio por la Salud, el cual este domingo se realizó en el fraccionamiento Las Palmas del ingenio en donde se llevaron a cabo labores de sanitización de las vialidades y espacios de recreación.

El regidor de Gobernación, Gaudencio López Solís, al encabezar esta actividad afirmó que como es el compromiso del Presidente Noé Ramírez Chávez, el Programa Tequio por la Salud continúa dando atención a las colonias y comunidades en las que se han presentado casos positivos y decesos por Covid-19, así como a peticiones ciudadanas con la desinfección de superficies en diversos espacios, tales como calles, hospitales, comercios, iglesias y templos, entre otros.

Este domingo, cuadrillas de elementos de la Policía Preventiva Municipal, empleados de confianza del Ayuntamiento de Tuxtepec y vecinos de este fraccionamiento se dieron a la tarea de recorrer las calles para desinfectarlas, una acción que se contempla dentro de las acciones extraordinarias que implementó el Cabido en pleno a manera de dispersar y evitar más contagios del nuevo coronavirus en el territorio tuxtepecano.

Cabe mencionar que el Tequio por la Salud forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Noé Ramírez para hacer todo lo posible por contener la propagación de este virus.

El regidor de Gobernación afirmó que si bien la noche del viernes la Secretaría de Salud dio a conocer que el estado de Oaxaca avanza una vez más al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico, el propósito de esta Administración Municipal es redoblar esfuerzos para mantener los espacios limpios durante esta que es la fase de riesgo de la pandemia.

Expuso que será en esta semana cuando el Cabildo vuelva a sesionar para analizar las condiciones en que se encuentra el municipio en lo que se refiera al número de contagios y decesos, la ocupación hospitalaria por pacientes infectados de Covid-19, así como por la información que proporciona la Jurisdicción Sanitaria 03, para determinar si Tuxtepec continúa en color amarillo o avanza al igual que el resto del estado de Oaxaca al color amarillo.

Por último, Gaudencio López Solís señaló que el Gobierno Municipal mantiene el llamado a la ciudadanía en general para seguir cumpliendo con las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias, para evitar un repunte en el número de contagios por coronavirus.

