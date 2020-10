Llama diputada Magaly López Domínguez a autoridades de los 570 municipios, a frenar consumo de alimentos ultra procesados

-Se busca fortalecer la salud y la economía de los ayuntamientos

-También se pretende contribuir a disminuir y erradicar las muertes en la entidad por mal nutrición

Comunicado

San Raymundo Jalpan,Oax. 26 de octubre de 2020. La diputada Magaly López Domínguez, presentó a la Diputación Permanente del Congreso Local, la iniciativa de proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se busca exhortar a las autoridades de los 570 municipios de la entidad oaxaqueña a que brinden información nutricional a sus habitantes.

La propuesta legislativa pide específicamente otorgar información acerca de los riesgos que implica el consumo de alimentos ultra procesados.

Además se exhorta a las y los integrantes de los ayuntamientos a que en la medida de sus posibilidades promuevan el consumo de productos locales, fortaleciendo así la salud de sus habitantes, la economía de sus municipios y la restauración de los ecosistemas.

La diputada Magaly López Domínguez, promotora de la iniciativa antes mencionada, señaló que en Oaxaca se cuenta con una importante proporción de personas adultas jóvenes que tienen complicaciones, la más frecuente es la obesidad, y también diabetes e hipertensión, enfermedades crónicas asociadas con la mala nutrición.

Añadió que según la Secretaría de Salud, la mala alimentación es causante de la mitad de las muertes en México; en promedio mueren al año 600 mil personas, en 2018 murieron más de 722 mil personas, la mitad de las personas que murieron ese año, y desde hace doce años, mueren por alguna causa que está relacionada con la mala alimentación

Señaló que los alimentos industrializados a los que tiene acceso la mayoría de la población, no sólo incumplen con las normas mexicanas respectivas, sino que contienen en exceso diversas sustancias por las cuales, su consumo habitual es dañino para la salud.

Además de una excesiva oferta de estos productos industrializados y bebidas también, como las bebidas azucaradas, que tienen enormes concentraciones de azúcar, y es lo que está más disponible, incluso dijo, en términos de precio: conseguir un alimento saludable, frutas, verduras, un alimento rico en proteínas, es más difícil que conseguir uno de estos productos de baja calidad.

López Domínguez expuso que hoy las enfermedades crónico degenerativas a causa de la mala alimentación han tenido un impacto importantísimo en cómo se vive en México la pandemia por Covid – 19.

Urgió generar sinergias en los tres niveles de gobierno que permitan avanzar en la disminución de la ingesta de productos ultraprocesados y aumentar el consumo de productos locales en las y los habitantes del estado.

Mencionó que al disminuir la ingesta de productos ultra procesados y aumentar el consumo de productos locales, se genera un beneficio económico al fortalecer las cadenas locales de producción y distribución, lo que redunda además en la seguridad alimentaria y, en el ámbito macro, en la restauración de los ecosistemas, al disminuir la producción intensiva para solucionar la demanda de la industria alimentaria.

La proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada morenista a la diputación permanente, se turnó a la comisión correspondiente para su análisis y dictamen.

