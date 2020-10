La lucha seguirá pese a que agrupaciones estudiantiles abandonaron el Frente: Vocero

-Desmintió los señalamientos que le han hecho con relación a que está haciendo acuerdos “en lo oscurito”



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que algunas organizaciones estudiantiles manifestaron dejar de pertenecer al Frente de Organizaciones Estudiantiles, el vocero de este frente Francisco Velazquez Ramírez, comentó que la lucha por eliminar las cuotas y el pago de inscripción en la UABJO seguirá.



Dijo respetar la opinión de los representantes de esas organizaciones, quienes decidieron tomar un receso dentro de la movilización, asimismo dijo que cada agrupación es libre de decidir el camino que quiere llevar, por ello reiteró que el Frente de Organizaciones de la UABJO continuará con su jornada de lucha.



Cabe mencionar que minutos antes unas agrupaciones estudiantiles manifestaron en conferencia de prensa, que debajan el Frente de Organizaciones Estudiantiles de la UABJO, debido a que señalan que Velazquez Ramírez estaba haciendo acuerdos “por debajo de la mesa”, situación en la que dijeron no estar de acuerdo.



En ese sentido dijo que en ningún momento recibió dinero de ciertas personas, tal y como en su momento se rumoró, aseguró que su lucha es en beneficio de la comunidad estudiantil y no particulares como algunos lo han señalado.



Además comentó que el único punto que se está luchando es eliminar las elevadas cuotas que se cobran en las facultades de la máxima casa de estudios de Oaxaca, además desmintió que esté pidiendo un aumento en la matricula estudiantil, situación de la cual lo han estado señalando.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario