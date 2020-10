Instituto Municipal de la Mujer de Tuxtepec, difunde el “Violentómetro”

-El objetivo es dar a conocer la importancia de que las personas sepan actuar cuando son víctimas de algún tipo de agresión, ya sea en el ámbito familiar, sentimental, laboral o social

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En este “Día Naranja”, El Instituto Municipal de la Mujer de Tuxtepec, difundió el “Violentómetro” en diversos puntos de la ciudad, con la finalidad de detectar y prevenir los casos de violencia en el municipio de Tuxtepec.

La directora de esta dependencia municipal, Aidé García Flores, afirmó que esta es una actividad más que pone en marcha el Gobierno del Presidente Noé Ramírez Chávez, que busca erradicar la violencia, dando a conocer la importancia de que las personas sepan actuar cuando son víctimas de algún tipo de agresión, ya sea en el ámbito familiar, sentimental, laboral o social.

Explicó que el “Violentómetro” es una herramienta que permite visualizar y tomar conciencia de las diferentes manifestaciones de agravio que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen y se emplea para evaluar el peligro que enfrenta una persona en una relación abusiva, que sirve para visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana de mujeres y hombres, y que la mayoría de las veces se confunden o desconocen.

Dijo que las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente consecutivas, sino que pueden ser experimentadas de manera intercalada o aleatoria. Sin embargo, en este material se simula una escala de violencia gradual, que inicia con las manifestaciones más sutiles, posteriormente las más evidentes y, en el último tercio, las más extremas.

Explicó que en la escala de la parte baja de la regla, denominada “la violencia aumentará”, se tienen acciones violentas sutiles, tales como realizar bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, aplicar la ley del hielo, celar, culpabilizar y descalificar.

En la escala media, “¡Reacciona, No te dejes destruir!”, hay acciones como ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir (amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales), destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear “jugando”, pellizcar, arañar, empujar y jalonear.

Mientras que en la escala superior “Necesitas ayuda profesional”, hay 10 acciones consideradas extremas: cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazas de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y asesinar.

Recordó que el “Día Naranja” se realiza los días 25 de cada mes, fecha en la que la Administración que preside el alcalde Noé Ramírez Chávez lleva a cabo actividades con el fin de frenar y, en lo posible, erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio de Tuxtepec.

Mencionó que el Instituto Municipal de la Mujer de Tuxtepec pone a la disposición de quienes son víctimas de violencia los números telefónicos 287 105 6169 para asesorías jurídicas y el 287 1426 295 para quien necesite apoyo psicológico, servicios que se prestan de manera gratuita.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario