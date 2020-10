Familiares de presos de Ixcotel protestan por traslado, “nadie nos avisó” denuncian

-Piden a las autoridades que les den información, pues nadie les avisó que los presos serían reubicados



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Familiares de los reos que fueron trasladados del penal de Ixcotel a otros centros penitenciarios, se manifestaron para exigir información, debido a que no les avisaron sobre el traslado, mencionaron que sólo les comentaron que fueron enviados a los penales de Tanivet, de Miahuatlán y de Etla.



En cuanto a las pertenencias de los reos, les comentaron que se las entregarían este martes, incluso mencionaron que los reclusos no recibieron el mismo trato por parte de las autoridades penitenciarias, pues afirman que algunos de ellos fueron golpeados, mientas que a otros les dieron “trato preferencial”.



Pidieron que les dieran una explicación sobre lo sucedido, para ello hicieron el llamado a la Subdirección de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, incluso al propio Gobernador Alejandro Murat, pues nadie les informó sobre el operativo para trasladar a los reos a otros penales.



Asimismo indicaron que no están en contra de que los hayan enviado a otro lugar, sino que la molestia es que no les avisaron sobre la situación, los familiares comentaron que les piden que lleven un documento para que les puedan dar las pertenencias de los reos, esto les causó molestia, pues no saben a dónde enviaron a cada uno de los presos.



Otra de las molestias es que algunos reos estaban enfermos, incluso uno de ellos fue operado hace tres días, por ello es que piden a las autoridades penitenciarias que les den información de sus familiares, pues están preocupados por el estado de salud de ellos.



Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social y, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), realizó el cierre definitivo del Centro Penitenciario de Santa María, Ixcotel, por tal motivo, fueron trasladas 906 Personas Privadas de Libertad, 806 al Centro Penitenciario en Tanivet; 50 al de Miahuatlán de Porfirio Díaz y 50 al Centro Penitenciario de la Villa de Etla.

