Diputada Elisa Zepeda Lagunas inaugura la Escuela de Formación Política Para Mujeres indígenas

-Se busca fortalecer la participación política de las mujeres indígenas tanto dentro como fuera de las comunidades

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de octubre de 2020. El Congreso Local, fue la sede del inicio del primer módulo educativo de la Escuela de Formación Política Para las Mujeres Indígenas (EFOPOMI) con la que se busca garantizar el derecho de las mujeres a participar en las decisiones políticas de sus comunidades de forma real y activa.

La diputada Elisa Zepeda Lagunas, impulsora y promotora de la EFOPOMI, indicó que este espacio tiene como objetivo reivindicar la participación de las mujeres con voz y posiciones propias, así como visibilizar la importancia de la participación igualitaria de las mujeres.

Detalló que la EFOPOMI, funcionara en dos vertientes de forma digital y presencial para las mujeres que deseen ser partícipes de dicha institución.

Al inaugurar la Efopomi, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, indicó que la creación de la EFOPOMI representa un parte aguas en el fortalecimiento de la participación de las mujeres indígenas.



En este sentido señaló que para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género es indispensable tomar en cuenta que, ésta se encuentra normalizada y, por tanto, in visibilizada y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan, dentro de ellas, asimilar que las mujeres no deban participar en las decisiones políticas de las comunidades.

La Diputada Federal, Irma Juan Carlos, reconoció el trabajo que ha realizado la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso Local, en materia de paridad de género. Sin embargo dijo, aún falta mucho por hacer y evitar que las mujeres indígenas sean excluidas y violentadas triplemente, en primera instancia señaló, por su condición de mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.

Durante la impartición del primer módulo educativo de la Efopomi, se realizó la conferencia magistral “la importancia de la participación y representación de las mujeres indígenas en una democracia incluyente” a cargo de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, misma que sostuvo que es urgente terminar con la violencia que se ejerce contra las mujeres y garantizar su participación en la vida política del país.

Resaltó la importancia de visibilizar los casos de violencia política, a través de las denuncias públicas y confirmó el compromiso del TEPJF con la eliminación de cualquier tipo de violencia contra la mujer, por razón de género.

“No podemos como mujeres ser cómplices de la violencia que se ejerce en nuestra contra, no debemos permitir la impunidad” apuntó Janine Otálora Malassis.

También se realizó la conferencia “avances y retos para la participación de las mujeres indígenas” a cargo de la maestra Anabel López Sánchez, directora general para una vida libre de violencia y para la Igualdad política y social del INMUJERES.

Durante la inauguración y el inicio del primer módulo educativo de la Escuela de Formación Política Para las Mujeres Indígenas (EFOPOMI) también participaron las diputadas: Delfina Elizabeth Guzmán Díaz y Magaly López Domínguez.

