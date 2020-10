Desconocen a Francisco Velázquez como representante de Frente de Organizaciones Estudiantiles de la UABJO

-Denuncian que hacía acuerdos por debajo de la mesa

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Organizaciones Estudiantiles de la UABJO desconocieron a Francisco Velázquez Ramírez como representante de este frente, por ello se retiran de la jornada de lucha que han emprendido desde hace poco más de un mes, denunciaron que estaba haciendo acuerdos “por debajo del agua”, situación que molestó a los estudiantes.

Uno de los representantes dijo que la intención de la lucha era la de beneficiar a los estudiantes que no pudieron ingresar a la máxima casa de estudios, así como la eliminación de las cuotas que piden en cada facultad y que en ningún momento su intención ha sido la de dañar a la comunidad estudiantil.

Además dijeron que se deslindan de cualquier responsabilidad civil o penal en la que se encuentra inmerso Francisco Velásquez Ramírez, representante del frente de organizaciones estudiantiles de la Universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y es que vale la pena recordar que Velazquez Ramírez tiene una denuncia en su contra, de la cual interpuso un amparo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario