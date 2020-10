Conforma PT comité municipal en Valle Nacional, con miras al proceso 2021

-Fue designado Fidel Miguel Justo como nuevo coordinador del Partido, teniendo como objetivo ser la primera fuerza política de este municipio.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca. – El Coordinador Local del Partido del Trabajo (PT) Fernando Lorenzo Estrada, arribó al municipio de Valle Nacional para conformar el nuevo Comité de ese Partido con miras al próximo proceso electoral.

Ahí mismo Fidel Miguel Justo quien quedara como el coordinador de este nuevo Comité Municipal señaló que será todo un reto afrontar este nuevo proceso electoral, pero explicó que el proyecto de la Cuarta Transformación no debe quedar estancado y que es momento de seguir con los ideales del Presidente de la República, por lo que indico que no le cabe la menor duda de que el PT se convertirá en la primera fuerza política en este municipio.

Más tarde el posible candidato a la presidencia municipal de ese Partido, mencionó que seguirán recorriendo los pueblos para llevar el mensaje de AMLO y reiteró que su partido, siempre se ha mantenido leal en las decisiones del Ejecutivo Nacional, pues se considera 100% Obradorista y comentó, que es en ese camino donde enfocará su proyecto político para consolidar la Cuarta Transformación en Valle Nacional.

Pese haber quedado fuera del proceso pasado por la Alianza con el Partido de MORENA, aseveró Miguel Justo que el acuerdo continuará en las próximas elecciones, sin embargo dijo que habrá que esperar las decisiones de ese Partido aunque indicó que primero tienen que llevar a cabo el proceso interno para elegir a su candidato y posteriormente, medir fuerzas con el Partido del Trabajo para ver quien está mejor posicionado y de esa manera, sacar a quien garantice el triunfo en el 2021 y continuar con el proyecto de Nación de López Obrador.

