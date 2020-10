“Cayin” el músico que será recordado por tocar la marimba en las calles de Tuxtepec

–Durante los últimos días tuvo complicaciones para respirar y estaba solo en las bancas del parque Carranza.

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Por varios años y en varias partes de las calles de la ciudad de Tuxtepec Oaxaca, Eucario Zamudio Roy, mejor conocido como “Cayín”, siempre se le escuchó tocar su marimba sin importar las inclemencias del tiempo, alegrando así por algunos minutos a personas que realizaban sus compras o solo se sentaban en las bancas del parque para pasar el rato.

Con su marimba, una gran sonrisa y su alegría, se le podía ver en el centro y sobre todo en el parque Juárez de esta ciudad, que fue donde muchas personas lo conocieron. Tras muchos años siempre deleitó a las personas con la música tradicional de marimba y se le pudo ver en eventos sociales.

Así, a sus 82 años de edad, el pasado domingo 25 de octubre se anunció su muerte a través de redes sociales, y donde varias personas de la región lamentaron su fallecimiento.

Durante sus últimos días de vida se le pudo ver luchando por su salud, sentado en las bancas del parque Carranza y que algunos vecinos pedían ayuda, ya que se encontraba con problemas respiratorios. Usuarios de redes sociales dijeron también que su familia no quería hacerse cargo de él, y que por esta razón se le vio por días en el parque y solo mencionaba que no quería morir solo.

De igual forma otros comentarios de personas dijeron que se le fue a visitar y estaba bien atendido, pero “Cayín” aceptaba que era alcohólico y no quería dejar de beber. Varios doctores le ofrecieron ayuda y no lo aceptaba y que si tenía familia que veía por él.

D.E.P. †



