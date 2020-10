Anuncia AMH que Oaxaca regresa a semáforo amarillo

-Los Valles Centrales y en especial la Ciudad de Oaxaca tienen un índice muy alto de contagios de COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de octubre de 2020.- Este domingo en su mensaje semanal dirigido a las y los oaxaqueños para informar sobre la situación que guarda el estado ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, anunció que la entidad oaxaqueña, de acuerdo al Semáforo Epidemiológico Nacional, transitará nuevamente al color amarillo.

Sin embargo, el Mandatario Estatal señaló que los Valles Centrales y en especial la Ciudad de Oaxaca, tienen un índice muy alto de contagios, por ello, exhortó a continuar con las medidas de prevención especialmente a los habitantes de estas zonas.

“Quiero pedirles que elevemos la disciplina en las medidas de mitigación, y todo el estado debe utilizar ya, de manera obligatoria el cubrebocas. Recuerda: si te cuidas tú, nos cuidamos todos”, expresó el Gobernador.

Murat Hinojosa reiteró que para que los contagios disminuyan y pronto se pueda transitar en seguridad y confianza, se debe seguir con las medidas de salud como el lavado de manos, distanciamiento social, usar cubrebocas desde la nariz hasta la barbilla en espacios públicos y de ser posible, quedarse en casa.

Comentarios

