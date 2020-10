Ronaldinho dio positivo a coronavirus; es asintomático

MEDIO TIEMPO

Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho, ha confirmado que es portador de coronavirus, uniéndose así a una larga lista de personajes ligados al futbol que han resultado infectados.

A través de redes sociales el brasileño informó sobre su test positivo, además aseguró ser asintomático y ya estar aislado y siguiendo todos los protocolos sanitarios recomendados.

“Hola amigos, familiares, fans, testé positivo en coronavirus, todo bien, ahora estoy asintomático, todo bien. Un gran abrazo para todos y que estén bien”, dijo Dinho en un video en Instagram.

Recientemente el Balón de Oro en 2007 libró un fuerte problema legal que lo mantuvo en prisión en Paraguay y después otro mes de arresto domiciliario antes de ser declarado inocente por portación de documentos falsos cuando acudió a un evento a beneficio en Asunción.

Comentarios

