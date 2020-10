Registran 55 casos nuevos de COVID-19, suman 20 mil 494 acumulados en la entidad, hay 643 casos activos

-Se debe continuar con las medidas preventivas, uso de cubrebocas al salir a la calle, lavado de manos y procurar la sana distancia

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de octubre de 2020.- La Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este sábado 24 de octubre, se han registrado 55 casos nuevos de COVID-19 que suman 20 mil 494 acumulados en toda la entidad.

Añadió que se han notificado 32 mil 722 casos, de los cuales ocho mil 848 han sido negativos, hay tres mil 380 sospechosos, 18 mil 188 se han recuperado, y lamentablemente se registraron siete decesos, que suman mil 611.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 13 mil 675 casos acumulados y 802 defunciones, Istmo mil 998 y 294 defunciones, Tuxtepec mil 821 y 247 defunciones, Mixteca mil 446 y 124 defunciones, Costa mil 027 y 90 defunciones, y en la Sierra 527 y 54 decesos.

Sostuvo que los 55 casos nuevos se distribuyen en 21 municipios de la entidad, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 21, Santa Cruz Xoxocotlán cinco, Santa Lucía del Camino, San Pablo Etla y Villa de Etla, tres cada uno, el resto dos y un caso.

Señaló que hay 643 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 508, Mixteca 55, Costa 36, Istmo 24, Sierra 19 y Tuxtepec uno.

Añadió que de las mil 611 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con 729, 378 y 230 respectivamente. Por sexo mil 067 son hombres y 544 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID-19, hay un 33.6% global de camas ocupadas, de las cuales el 41.7% es sin ventilador y el 18.9% con ventilador.

Agregó que hay cinco centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada: el Hospital General de zona 1 del IMSS, el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Ixcotel de la SEDENA, Dr. Aurelio Valdivieso y Centro de Salud Urbano 1.

Finalmente, la funcionaria dijo que la pandemia aún está presente, por lo que exhortó a la población a continuar con las medidas sanitarias, evitar realizar reuniones, fiestas patronales y evitar los lugares cerrados y concurridos; ante ello recomendó utilizar el cubrebocas de manera correcta -de la nariz hasta la babilla, evitando los que tienen válvula-, aplicar la sana distancia y lavado de manos frecuentemente, la salud es responsabilidad de todas y todos.

