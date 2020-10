Pide Gobierno de Tuxtepec extremar precauciones para no regresar al Semáforo Rojo

-El Tequio por la Salud se realizó en la comunidad de El Porvenir

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Sin dar marcha atrás en la lucha contra el Covid-19, el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez llevó a cabo este sábado el “Tequio por la Salud” en la comunidad de El Provenir, como parte de las estrategias para contener la propagación del virus SARS-CoV-2 en el municipio de Tuxtepec.

En representación del Alcalde Noé Ramírez Chávez la Regidora de Hacienda, Concepción San Juan Cortés dijo que estos trabajos se realizaron con el apoyo de empleados de confianza de diferentes áreas del Ayuntamiento y participación de los vecinos que en este lugar este día desinfectaron calles, espacios públicos y espacios comerciales para brindar mayor protección a los pobladores de esta comunidad ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional y que está afectando al estado de Oaxaca y por ende al municipio de Tuxtepec.

Aseveró que con esta actividad se da cumplimiento al acuerdo de Cabildo en el que se instruyó la implementación de acciones extraordinarias en el que se incluye la realización de los “Tequios por la Salud” que fue una propuesta del Presidente Noé Ramírez Chávez para mantener un ambiente limpio, sano y seguro como medida de prevención para dispersar y evitar más contagios y muertes de tuxtepecanos por Covid-19.

Concepción San Juan Cortés, alertó a los tuxtepecanos de que existe la posibilidad de que, si los contagios no disminuyen en la entidad, tendrán que volver al color rojo del Semáforo Epidemiológico que define la reactivación de cada región del país y que es la que rige también en este municipio.

“Los tuxtepecanos no debemos bajar la guardia, no confiarnos, hay que extremar precauciones para no regresar al semáforo rojo”, pidió a todas las personas, trabajadores, comerciantes y sociedad en general, el uso del tapabocas, el gel antibacterial y la sana distancia, particularmente en lugares como los mercados y el transporte público, además de disminuir la movilidad.

Mientras tanto, a nombre de los vecinos de esta localidad, la Agente de Policía Gloria Pradillo Velazco agradeció el interés de las autoridades por llevar este “Tequio por la Salud” a su comunidad, ya que muestran el compromiso de la Administración Municipal por la salud de los habitantes de El Porvenir y de toda la gente que vive en Tuxtepec.

