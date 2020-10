Oaxaca vuelve a semáforo amarillo informó el gobierno federal

-Esto a pesar del repunte de contagios que se ha registrado en las últimas semanas en la entidad

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El estado de Oaxaca regresará al color amarillo del semáforo epidemiológico, informó el gobierno federal en la conferencia vespertina de este viernes realizada en palacio nacional.

Este cambio se da en el marco de un repunte en los contagios de Covid, principalmente en las regiones de los valles centrales e istmo de Tehuantepec, en el corte del sábado 24 de octubre, la capital oaxaqueña registra un acumulado de 5 mil 778 casos positivos, mientras que el istmo es la segunda región en número de contagios.

Por esta razón fuentes al interior del gobierno del estado, afirmaron que el Gobernador Alejandro Murat anunciará en su mensaje dominical que Oaxaca se mantendrá en semáforo naranja, situación que por primera ocasión no coincidirá con lo dado a conocer por el gobierno federal.

Sin embargo en su mensaje dominical, el mandatario oaxaqueño confirmó que la entidad se encuentra en semáforo amarillo, aunque la región de los valles centrales y de manera particular la ciudad de Oaxaca de Juárez, existe un alto índice de contagios, por ello pidió a la población que eleve la disciplina en las medidas de mitigación.

Finalmente reiteró el llamado a usar de manera obligatoria el cubre bocas, mantener la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos y en la medida de lo posible mantenerse en casa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario