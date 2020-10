Inicia Congreso de Oaxaca revocación de mandato en San Pedro Ixtlahuaca y Tlaxiaco

-Esto debido a que han violentado la ley de salud y normas sanitarias durante la pandemia al permitir eventos masivos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El congreso local acordó iniciar el proceso de revocación de mandato en los ayuntamiento de San Pedro Ixtlahuaca y Tlaxiaco, debido a que se ha violado la ley de salud y las normas sanitarias impuestas por la pandemia, pues en ambas municipalidades se han permitido la realización de fiestas patronales y religiosas, en dónde hubo concentración de personas.

El Diputado Local César Morales Niño, informó que esta revocación está contemplada en la Ley Orgánica Municipal, el argumento es que se puso en riesgo la población de la ciudadanía al realizar estos eventos, a pesar del incremento en los contagios de Covid que se han registrado en las últimas semanas.

Con esto Oaxaca será uno de los primeros estados del país en aplicar la revocación de mandato y la desaparición de poderes en contra de ayuntamientos que incumplen con las medidas de prevención sanitarias, al permitir que se realicen eventos masivos que pueden generar un contagio generalizado.

La Comisión Permanente de Gobernación dio a conocer que las autoridades de San Pedro Ixtlahuaca y Tlaxiaco, ya fueron notificados del inicio del proceso de revocación de mandato y tienen un plazo de 72 horas para presentar pruebas en su defensa.

Por su parte los ayuntamientos acusan a la Cámara de Diputados de persecución política, al considerar esta sanción extrema, asimismo manifestaron que no autorizaron que se realizaran eventos como lo señala el legislador petista, pues afirman que dichos eventos fueron particulares.

Cabe recordar que el 17 de septiembre el congreso oaxaqueño reformó los artículos 44, 58 y 61 de la ley orgánica municipal, así como a la ley general de salud, para revocar el mandato en los ayuntamientos dónde se permita la realización de eventos masivos.

